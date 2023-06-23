В Японии отреагировали на сотрудничество Индии и США

"США и Индия играют жизненно важную роль в содействии миру и процветанию в международном сообществе, и мы будем продолжать сотрудничество с обеими странами в самых разных областях, как в двусторонних форматах, так и в рамках таких инициатив, как Четырехсторонний диалог по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония - прим. ТАСС)", - сказал он.