США, Япония, Индия, Китай планируют провести консультации по Украине

Представители США, Японии, Индии, Китая и Украины намерены в ближайшее время провести консультации в широком формате по украинской проблематике, пригласив на них несколько других стран, которые не присоединялись к антироссийским санкциям. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei со ссылкой на японские правительственные источники.

Отмечается, что встреча должна пройти в Копенгагене. Точные сроки ее проведения не указываются. Среди участников консультаций - секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Сейчас обсуждается возможность приглашения на встречу представителей Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии и Турции. Ожидается, что стороны обсудят пути прекращения конфликта на Украине, а также возможности взаимодействия со странами, сохраняющими нейтралитет в нынешней ситуации.