Решение американских властей поставить Киеву истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, сообщил на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он назвал политику США по Украине безрассудной. Это вылиться в глобальную катастрофу. Так, у истребителей F-16 американского производства, которые Соединенные Штаты хотят передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.

Как указал аналитик, безумные действия Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к российским границам, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной, а также выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против РФ и президента Владимира Путина.

Также США сделали своим врагом не только Россию, но и Китай и Иран.

«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», — отметил Робертс.