В США предсказали крах цивилизации из-за безумного решения по Украине
Решение американских властей поставить Киеву истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, сообщил на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Он назвал политику США по Украине безрассудной. Это вылиться в глобальную катастрофу. Так, у истребителей F-16 американского производства, которые Соединенные Штаты хотят передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.
Как указал аналитик, безумные действия Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к российским границам, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной, а также выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против РФ и президента Владимира Путина.
Также США сделали своим врагом не только Россию, но и Китай и Иран.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», — отметил Робертс.
Он отметил, что с самого начала было очевидно, что военная операция Кремля приведет к постоянно расширяющейся войне, ведущей к ядерной конфронтации, и нет сомнений в том, что конфликт продолжает расширяться.