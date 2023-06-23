Лондон возмутился отказом от их кандидата на пост генсека НАТО

Решение американских властей заблокировать кандидатуру главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря Североатлантического альянса может повредить отношениям Лондона и Вашингтона, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.

Как напомнили собеседники издания, Великобритания считается ближайшим союзником Соединенных Штатов. Данное решение плохое для отношений между двумя странами.

«Они сильно "удружили" нам, отдав предпочтение этой датской леди», — заявил один из источников газеты.

По данным Telegraph, президент США Джо Байден изначально симпатизировал кандидатуре главе правительства Дании Метте Фредериксен, которую также поддерживали Париж и Берлин. Однако американский лидер изменил свое мнение после визита Фредериксен в Вашингтон в начале июня.

Теперь в Белом доме пытаются убедить руководителя НАТО Йенса Столтенберга, который занимает свой пост почти девять лет и планировал покинуть его летом, остаться еще на 12 месяцев.