«Мы не хотим умирать». В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «подготовке» Москвой провокации на Запорожской АЭС раскритиковали в интернете, сообщает РИА Новости.

Пользователи Twitter отметил, что такие слова указывают на отчаяние президента бывшей советской республики. Один из комментаторов предложил Зеленскому подписать мирный план.

Другой пользователь соцсети назвал главу Украины коррумпированным лидером, указав, что не собирается умирать за него.

Еще один юзер заявил, что «пришло время уволить этого актера».

Также в интернете считают заявление Зеленского отчаянным шагом на фоне неудачного контрнаступления. Они расценили это как шантаж всего мира.

«Зеленский — международный террорист», — заключили пользователи Twitter.