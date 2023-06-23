AFP: Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР климат, Украину и Тайвань

Французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер Госсовета КНР Ли Цян в рамках парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту обсудили вклад Пекина в борьбу с изменением климата, конфликт вокруг Украины, ситуацию с Тайванем, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По сообщению администрации президента Франции, глава государства воспользовался возможностью, чтобы напомнить о том, какое значение он придает сотрудничеству с КНР в решении глобальных вопросов, таких как борьба с изменением климата в мире, сокращение биоразнообразия и отсутствие продовольственной безопасности. В контексте этих вызовов Пекин несет особую ответственность с учетом вклада страны в мировую экономику.

Елисейский дворец не раскрывает детали разговора Макрона и Цяна об Украине и Тайване. При этом президент Франции «напомнил об ожиданиях Парижа в отношении доступа национальных компаний к рынку КНР.