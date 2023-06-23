Байден и Моди выступили за свободу судоходства в двух морях

«Стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, особенно отраженного в Конвенции ООН по морскому праву, сохранения свободы судоходства и воздухоплавания при урегулировании вызовов порядку на море, основанному на правилах, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — подчеркивается в документе.