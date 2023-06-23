Байден и Моди выступили за свободу судоходства в двух морях

Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях
Американский лидер Джо Байден и глава правительства Индии Нарендра Моди выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров двух стран по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне.
Из документа следует, что Вашингтон и Нью-Дели намерены поддерживать свободные, открытые, мирные и процветающие регионы Индийского и Тихого океанов. Стороны также подтвердили уважение территориальной целостности и суверенитета, международного права.
Байден и Моди выражают обеспокоенность по поводу растущей напряженности, выступая решительно против дестабилизирующих или односторонних действий, нацеленных на изменение статус-кво силой.
«Стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, особенно отраженного в Конвенции ООН по морскому праву, сохранения свободы судоходства и воздухоплавания при урегулировании вызовов порядку на море, основанному на правилах, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — подчеркивается в документе.