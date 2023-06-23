Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудил конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости AFP.

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Политики также обсудили ситуацию на Тайване. Кроме того, в ходе встречи французский лидер напомнил «об особой ответственности» Китая в плане борьбы с изменениями климата. Макрон заявил о необходимости совместной работы с Китаем в вопросах сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности.

Также глава Франции напомнил об ожиданиях страны относительно доступа на китайский рынок.