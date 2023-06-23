Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины

Венгрия выступила с инициативой расширения зерновой сделки для Украины, предложив увеличить число используемых для этого морских транспортных маршрутов. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телусом.

В заявлении, опубликованном на сайте венгерского Минсельхоза, отмечается, что Варшава решила поддержать инициативу Будапешта. В связи с этим Надь попросил Телуса "предоставить ему мандат на проведение [от имени двух стран] переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов".

Как сообщил Минсельхоз, Надь и Телус "договорились организовать совместную встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским с целью поиска совместных решений проблемы импорта зерна".