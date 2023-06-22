Пентагон прокомментировал атаку Киева на Чонгарский мост

"Это их битва": Пентагон об атаке Киева на Чонгарский мост
Украина сама выбирает цели для ударов и проводит их. Таким образом прокомментировал атаку Киева на Чонгарский мост пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
Один из журналистов у него спросил, оказывал ли Запад Украине помощь в планировании данной операции, в том числе в выборе цели.
«Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции», — ответил Райдер.
По его словам, в «фокусе внимания» США находится «работа с Киевом, союзниками и партерами с целью обеспечения Украине боевых возможностей, необходимых для защиты страны и возвращения территорий».
Напомним, что ВСУ нанесли удар по мостам между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара утром 22 июня. Для атак они использовали ракеты Storm Shadow. Транспорт был перенаправлен по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».