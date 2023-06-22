Пентагон прокомментировал атаку Киева на Чонгарский мост
Пентагон утверждает в связи с атакой Киева на Чонгарский мост, что Украина сама выбирает цели для ударов и проводит эти операции.
Пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера спросили на регулярном брифинге для журналистов в четверг, оказывал ли Запад Украине помощь в планировании этих атак, включая выбор цели.
"Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции", - заявил он. "В фокусе нашего внимания работа с ними, с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им [Киеву] боевые возможности, которые требуются для защиты страны и возвращения территорий", - добавил он.
Украинские войска нанесли утром 22 июня удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара.
Автомобильный транспорт перенаправляют по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, заявил, что работа украинских военных и силовиков в этом направлении будет продолжена. Вместе с тем он прямо не признал причастность Киева к удару.