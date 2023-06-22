Пентагон прокомментировал атаку Киева на Чонгарский мост

"Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции", - заявил он. "В фокусе нашего внимания работа с ними, с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им [Киеву] боевые возможности, которые требуются для защиты страны и возвращения территорий", - добавил он.