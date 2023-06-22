На встрече с премьером Индии Байден перепутал американский гимн с индийским

Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президент США Джо Байден перепутал гимн своей страны с индийским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время государственного гимна Индии Байден положил руку на сердце, что является американским жестом, используемым во время исполнения гимна США. Спустя какое-то время американский президент всё же убрал руку, судя по всему осознав оплошность.

Как отмечает источник, некоторых пользователей сети из США возмутила такая ошибка Байдена. Некоторые из них посчитали, что частые ошибки Байдена «превратили США в посмешище», другие же заявили, что лидер Белого дома просто растерялся без суфлёра. Часть недовольных грубо раскритиковала действия президента, но были и те, кто прокомментировал инцидент с иронией.

«Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой», – написал один из комментаторов.