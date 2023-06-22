Байдена спросили о последствиях его высказывания о Си Цзиньпине

Президент США Джо Байден, назвавший председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, заявил, что рассчитывает на встречу с ним в скором времени. Об этом сообщает «РИА Новости».

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди у Байдена спросили, не подорвут ли его слова в адрес председателя КНР прогресс, которого удалось достигнуть в отношениях двух стран.

«Нет», — ответил он, добавив, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином в «скором времени» и не считает, что его высказывание «имеет какие-то реальные последствия».

Ранее Байден, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, заявил, что председатель КНР был недостаточно осведомлен об этом инциденте и сильно расстроился из-за этого, поскольку это «большой конфуз для диктаторов».