На Украине считают, что РФ выйдет из зерновой сделки

Она оценила вероятность такого исхода в «99,9%». Свое мнение Трофимцева обосновала переизбранием Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции и планами компании «Уралхим» по введению в эксплуатацию терминала для экспорта аммиака в Тамани к концу 2023 года. В таком случае, по ее словам, снизится важность аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Напомним, что 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. При этом в МИД РФ указывали, что обязательства перед Москвой в ее рамках не выполняются. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в РФ не видят других предпосылок к ее продлению после 18 июля и допустил, что она будет завершена.