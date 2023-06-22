В Великобритании пенсионерка попала под суд из-за неправильной утилизации отходов

Жительницу Британии обвинили в неправильной сортировке мусора из-за чужих отходов, попавших в ее контейнер. Об этом рассказывает Mirror.

Инцидент произошел в Уэльсе после того, как совет округа Блайнай-Гуэнт подал в суд на местную жительницу за неправильную переработку отходов.

Впервые она получила извещение о нарушении правил осенью 2022 года. Это повторялось еще несколько раз, и в итоге местный совет выписал хозяйке мусорного бака штраф на £100 фунтов. Женщина отказалась его платить и получила в январе последнее предупреждение. После чего совет подал на нее в суд.

В ходе судебных разбирательств было доказано, что кто-то положил в мусорный бак женщины пустые бутылки из-под газированных напитков. По правилам сортировки они должны были отправиться на вторичную переработку, но попали в контейнер для общих отходов.

Пенсионерка, обвиненная в нарушении закона, предоставила фотографии своего мусора, состоящего из детских игрушек, лекарств и подгузников.

"Я не хочу быть осужденной за то, в чем я не виновата, и иметь это пятно на моем характере, моей репутации и моей честности. Мне интересно, сколько людей, которые соглашаются на эти штрафы, действительно виновны", - объяснила свое желание бороться в суде британка.

В результате ей удалось доказать, что она, вероятно, не была человеком, неправильно использующим контейнер. Также выяснилось, что к нему имеет доступ только хозяйка дома, за исключением тех случаев, когда она выставляет его на улицу перед появлением мусоровоза. Сосед жительницы Уэльса воспользовался этим и выбросил в емкость отходы, которые необходимо отсортировывать и отправлять на вторичную переработку.

Ожидается, что примерно к 2025 году каждый округ в регионе будет перерабатывать около 70% своих отходов. Известно, что ответственных за сортировку мусора в муниципалитетах будут штрафовать на £200 с каждой тонны, не достигшей этого показателя.