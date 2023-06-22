Президент Польши рассказал о симпатии к Украине
Польский президент Анджей Дуда заявил, что уважает президента Украины Владимира Зеленского, а Варшава и Киев находятся в дружеских отношениях. Об этом сообщает телеканал ICTV.
По его словам, Польша и Украина поддерживают хорошие отношения и не стремятся друг другу навредить. Тоже самое касается взаимоотношений Зеленского и Дуды.
«Мы с президентом Зеленским уважаем друг друга, но занимаемся политикой. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный – никто не хочет никому навредить», – заявил польский президент.
Ранее в Польше озвучили сроки подготовки отчёта о российских репарациях.
Рамблер: главные новости