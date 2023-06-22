Король Карл III посетил памятное мероприятие в Лондоне

Король Карл III посетил службу в часовне Святого Георгия, отметив 75 лет со дня миграции граждан стран Карибского бассейна и Содружества в Великобританию после Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

© Andrew Matthews/AP

Король присутствовал на службе вместе со школьниками, представителями Фонда принца, а также членами других некоммерческих организаций.

Во время службы выступил хор учениц из средней школы для девочек, расположенной в южном Лондоне, другие дети читали стихи, а ученики Королевской школы рисования в Шордиче запечатлели происходящее на бумаге.

Мероприятие прошло после того, как Карл III сказал, что "чрезвычайно важно" признать "неизмеримый" вклад, который мигрировавшее поколение "Виндраш" привнесло в развитие Великобритании.

75-летие миграции отмечается мероприятиями по всей стране. Помимо службы в часовне Святого Георгия будет проведена служба памяти в лондонском соборе Саутуарка и открыта выставка портретов во Дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

В 2018 году в Великобритании разгорелся скандал, потому что некоторым британским гражданам, рожденным в странах Карибского бассейна, было отказано в доступе к медицинскому обслуживанию и пособиям и угрожала депортация, несмотря на то, что они имели право жить в стране.