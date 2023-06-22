В Еврокомиссии назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, в Конституционный суд страны должны быть включены «представители международного общества». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Варгелий сделал по итогам неформального заседания Совета Евросоюза, на котором был представлен доклад о готовности Киева к переговорам о вступлении в альянс.

«Украина достигла хорошего прогресса по реформе Конституционного суда. Однако парламент Украины еще должен утвердить положение о назначаемых по решению международного сообщества членах Конституционного суда, чтобы это условие было выполнено», – заявил он.

Варгелий также добавил, что Украина уже выполнила два из семи условий для начала переговоров о приеме в Евросоюз.