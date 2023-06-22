Исчезновение батискафа «Титан»: что известно к этому часу

Запасы кислорода на пропавшем при спуске к затонувшему кораблю «Титаник» туристическом батискафе закончились. В связи с чем в СМИ появилась информация о признании членов экипажа и туристов погибшими. Береговая охрана США в четверг, 22 июня, около 19 вечера по Москве, сообщила, что обнаружено место с обломками в районе поисков пропавшего батискафа. Как проходила спасательная операция и возможно ли еще найти находящихся на борту людей живыми, разбирался «Рамблер».

18 июня туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек, в том числе миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, отправился к месту затопления знаменитого корабля. Вскоре связь с батискафом была утеряна. С 19 июня ведется поисковая операция в северной части Атлантического океана, в ней принимают участие три специальных судна и самолеты.

Видео дня

Запас кислорода в батискафе, по информации Береговой охраны США, должен был закончиться сегодня в 7.08 утра по восточному времени (14:08 мск).

Ситуация «близка к фатальной»

Ситуация с пропавшим у обломков «Титаника» батискафом фатальная или близка к этому, заявил РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

По его словам, находившиеся в аппарате люди уже, скорее всего, мертвы.

«Если люди были бы живы, они бы дали о себе знать, но тут никаких сигналов не было, просто аппарат исчез, и все… Никаких стуков, так сказать, ничего нет, а они должны были возникнуть с самого начала, как только возникла аварийная ситуация», - пояснил он.

Анатолий Сагалевич отметил, что его друг Поль-Анри Нарголе является очень опытным пилотом и точно знал, как выйти на связь с поверхностью в случае чрезвычайного происшествия.

«Должен был всплыть на поверхность»

В свою очередь инвестор компании OceanGate Аарон Ньюман заявил о том, что особенности конструкции пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» должны были гарантировать его всплытие. Его слова приводит CNN.

По словам Ньюмана, «Титан» удерживается под водой за счет балласта — тяжелых грузов, помогающих остойчивости судна, — которые автоматически освобождаются через 24 часа, чтобы отправить субмарину на поверхность.

«Он предназначен для того, чтобы вернуться», - пояснил инвестор.

Однако сведений о том, что аппарат всплыл на поверхность, нет.

Великобритания отправляет на поиски батискафа глубоководный аппарат

На поиски батискафа «Титан» сегодня был отправлен дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet британской компании Magellan Limited, способный работать на глубинах до 5 тыс. м. Однако сроки получения разрешений заняли слишком много времени, со ссылкой на британские СМИ пишет ТАСС.

На то, чтобы доставить аппарат по воздуху, а затем по морю к месту проведения поисково-спасательной операции, потребуется не менее двух суток. Несмотря на то, что британские власти быстро согласились оказать компании всю необходимую помощь и аппарат был готов к отправке еще в начале недели, США не выдавали разрешение на доступ в район, где пропала связь с «Титаном».

Oceangate.com

В свою очередь научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин назвал в интервью ТАСС «ерундой» сообщения СМИ о том, что батискаф «Титан» не прошел все необходимые проверки перед погружением.

По его словам, теоретически потенциальные возможности найти батискаф и оказать ему помощь были, так как российские глубоководные аппараты «Мир» это позволяют.

«Это трагедия. И она интернациональная. Это трагедия для всех стран мира, если люди гибнут под водой, в космосе или в воздухе. Но теоретически возможность обнаружить их была», - заключил он.

Трагедия на дне океана была «предсказана» в «Симпсонах»

Издание Newsweek обратило внимание на то, что катастрофу с батискафом «предсказали» в мультфильме «Симпсоны». Так, в 17 сезоне сериала, вышедшем в эфир в 2006 году, Гомер отправляется в подводном корабле в глубины океана, чтобы найти сокровище. В итоге он застревает в коралловом рифе, в батискафе заканчивается кислород, и он теряет сознание.