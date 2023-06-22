В Китае пригрозили последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

«Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее, <...> но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны», – заявил он.