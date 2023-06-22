В Китае пригрозили последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

Китай заявил о последствиях для США за слова Байдена о Си Цзиньпине
Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине являются провокацией, которую Китай не оставит без ответа. Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам китайского дипломата, это высказывание Байдена противоречит его словам об уважении к китайской системе.
«Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее, <...> но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны», – заявил он.
Представитель китайской дипмиссии также добавил, что власти США понесут «всю ответственность за последствия», если Белый дом не откажется от сделанных заявлений. Дипломат из КНР также уточнил, что слова Байдена расценивают в Пекине как политическую провокацию.
21 июня президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень расстроился» из-за сбитого аэростата Китая, потому что это «большой конфуз для диктаторов».