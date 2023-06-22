Горсовет Хельсинки принял решение о переименовании парка Ленина

Городской совет Хельсинки принял решение о переименовании парка Ленина, однако новое название парка еще не придумали. Об этом сообщил автор инициативы Отто Мери в Twitter.

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В поддержку решения проголосовали 57 членов совета, а против - 20.

Авторы инициативы считали, что парк нельзя ассоциировать с Владимиром Лениным, поскольку он "считается одним из диктаторов, причинивших больше всего человеческих страданий в мировой истории", а актуальность данной темы возросла после начала СВО России на Украине.

Ранее сообщалось, что верующие добились переименования автобуса N666 до города Хель в Польше.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.