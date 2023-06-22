Шольц: Украина признает невозможность вступить в НАТО во время СВО

Шольц заявил, что Украина признала невозможность вступить в НАТО во время конфликта с Россией
Канцер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сама признала невозможность вступить в НАТО, пока не окончится конфликт с Россией. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.
Он также добавил, что в данный момент абсолютным приоритетом является наращивание реальной боеспособности Украины.
«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», – заявил Шольц.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого они обсудили перспективы Украины стать членом НАТО.
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