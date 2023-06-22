В США еще один кандидат присоединится к борьбе за президентское кресло

Действующий президент Джо Байден также объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он заявил, что "у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию". Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить "вторым номером" Байдена. Если он будет переизбран, то станет президентом США в возрасте 82 лет – впрочем, он уже стал старейшим из действующих американских лидеров.