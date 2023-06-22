В МАГАТЭ опровергли заявление о минировании Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опроверг слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы минировании Запорожской АЭС, в том числе и пруда-охладителя. Соответствующее заявление Гросси опубликовано на сайте организации.

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В заявлении указано, что МАГАТЭ было известно о сообщениях о том, что вблизи пруда-охладителя станции установлены мины.

"Во время посещения генеральным директором мин на объекте, в том числе в пруду-охладителе, обнаружено не было", - подчеркивается в сообщении.

Между тем в МАГАТЭ знают о "предыдущих установках мин за пределами периметра станции" и "в определенных местах внутри". Сотрудники службы безопасности станции уточнили, что они предназначались для оборонительных целей, указал Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что, хотя "наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности", "основные функции безопасности объекта не будут существенно затронуты". Эксперты МАГАТЭ внимательно следят за этим вопросом, сказал Гросси.