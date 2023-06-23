Белый дом прокомментировал слова Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС

Соединенные Штаты не могут подтвердить или опровергнуть заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом сообщил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, США сейчас не фиксируют повышения уровня радиации в районе Запорожской АЭС.

"Мы можем отслеживать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг станции, и пока мы не обнаружили повышения уровня радиации", - сказал он.