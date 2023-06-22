NewsNation раскритиковали за обратный отсчет до окончания воздуха на батискафе «Титан»
Пользователи социальных сетей раскритиковали американский телеканал NewsNation за обратный отсчет до момента, когда на пропавшем батискафе «Титан» кончится воздух. Их комментарии приводит RT.
Отмечается, что всплывающее окно со временем появилось в нижнем правом углу телеканала.
«Они ведут обратный отсчет, словно это Супербоул», — прокомментировал это один из пользователей соцсетей.
Еще один назвал размещение счетчика «ужасным», отметив, что речь идет «о жизнях людей». Другой пользователь соцсетей указал, что NewsNation является не единственным кому пришла такая идея и в интернете «много кто так делает». Предположительно, кислород на батискафе, отправившемуся к затонувшему «Титанику», уже закончился. Его поиски продолжаются.
Напомним, что «Титан» пропал 19 июня. Известно, что на его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш.