Пользователи социальных сетей раскритиковали американский телеканал NewsNation за обратный отсчет до момента, когда на пропавшем батискафе «Титан» кончится воздух. Их комментарии приводит RT.

Еще один назвал размещение счетчика «ужасным», отметив, что речь идет «о жизнях людей». Другой пользователь соцсетей указал, что NewsNation является не единственным кому пришла такая идея и в интернете «много кто так делает». Предположительно, кислород на батискафе, отправившемуся к затонувшему «Титанику», уже закончился. Его поиски продолжаются.