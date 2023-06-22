Президент Чехии объяснил результаты контрнаступления ВСУ

«Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев», — сказал чешский лидер, являющийся генералом армии в запасе и экс-главой Военного комитета НАТО.