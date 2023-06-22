Кулеба и Столтенберг обсудили перспективы присоединения Украины к НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров они обсудили перспективы Украины стать членом НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

О переговорах Кулеба написал в своих социальных сетях. По его словам, они полностью сконцентрировались на вопросе вступления Украины в НАТО.

«Телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы сделать (саммит – прим. ред.) в Вильнюсе успешным. Мы сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины», – рассказал он.

Кулеба также заявил, что вступление Украины сможет сделать НАТО сильнее. Ранее он также подчёркивал, что Украину не устроит никакое иное решение по итогам саммита НАТО в июле, кроме приглашения стать членом альянса.