Призывающего к санкциям против РФ сербского министра сняли с поста
Министра экономики Сербии Раде Басту, который призывал ввести санкции против России, сняли с должности. Об этом сообщает «Вечерне новости» со ссылкой на источник.
По данным издания, соответствующий запрос премьеру Ане Брнабич направили первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич и лидер партии «Единая Сербия» Драган Маркович Палма.
«В документе они указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их коалиция, что включает в себя и должность министра», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Басту исключили из «Единой Сербии» и сняли с должности заместителя председателя партии. Причиной стали его призывы ввести санкции против России и присоединиться к протестам в Белграде.
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