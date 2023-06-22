Стало известно, какое последнее сообщение отправил миллиардер с батискафа «Титан»

Последнее сообщение от миллионера Хэмиша Хардинга, отправленное с борта пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», может пролить свет на обстоятельства происшествия, пишет в статье для Daily Star обозреватель Адам Кайллер.

Кайлер рассказал, что перед погружением к затонувшему «Титанику» Хардинг написал сообщение своему другу Терри Виртсу.

«Мы отправляемся завтра, все хорошо, но погода была плохой, поэтому пришлось подождать», - отметил бизнесмен.

Терри, в свою очередь, пояснил, что экипаж батискафа и пассажиры без сомнения понимали, что идут на значительный риск, пытаясь погрузиться в таких условиях.