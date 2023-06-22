Кулеба заявил об усилении НАТО Украиной

«Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО. Мы сделаем ее сильнее», — сказал Кулеба, отметив, что разговор прошел в контексте грядущего саммита блока в Вильнюсе.