Европейские СМИ заявили об ошибках Киева при констрнаступлении ВСУ

Европейские СМИ посвятили большое количество публикаций контрнаступлению ВСУ. Эксперты отметили, в частности, что Киев допустил большое количество ошибок, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, зарубежные военные эксперты в интервью для СМИ рассказали о различных аспектах контрнаступления. Вместе с тем, все они заметили, что Россия тщательно подготовилась к отражению атак противника - построила мощные линии обороны.

Обозреватель швейцарского онлайн-СМИ Watson подчеркнул, что до начала активных боевых действий было понятно, что наступление будет развиваться по другому сценарию. Он пояснил, что у ВС РФ «были месяцы, чтобы подготовиться и построить эшелонированные укрепления в глубину».

Эксперты влиятельной британской Financial Times, в свою очередь, посвятили больше количество публикации деятельности российских военачальников, которым удалось укрепить линию фронта.

Итальянская газета Corriere della Sera обратила внимание на успешные действия российской авиации. По данным издания, вертолеты Ка-52 поражают бронетехнику с расстояния 8 км, работают днем и ночью.

Секрет успеха обороны российской армии, заявил в интервью немецкому новостному порталу T-Online полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, кроется в том, что русские хорошо подготовлены, умело используют технику, создают электромагнитные помехи.