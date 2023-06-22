«Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы, как это делает русская армия, которая не считала и не считает жизнь людей. Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед. Это займет время, но намерены продвигаться вперед и продвигаемся вперед с контрнаступлением. Мы все должны быть терпеливы и увидим результаты», – заявил он.