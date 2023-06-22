Премьер-министр Украины объяснил отсутствие видимых результатов контрнаступления
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отсутствие видимых результатов от контрнаступления объясняется желанием ВСУ избежать больших потерь. Об этом сообщают местные СМИ.
Такое заявление Шмыгаль сделал во время международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. По его словам, ВСУ придерживаются стандартов НАТО, поэтому контрнаступление займёт время.
«Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы, как это делает русская армия, которая не считала и не считает жизнь людей. Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед. Это займет время, но намерены продвигаться вперед и продвигаемся вперед с контрнаступлением. Мы все должны быть терпеливы и увидим результаты», – заявил он.
Ранее с похожим заявлением выступил бывший глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс. По его словам, от контрнаступления ВСУ не стоит ждать быстрых результатов.
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