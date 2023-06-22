В «Симпсонах» нашли предсказание трагедии с батискафом у «Титаника»

В эпизоде "Симпсонов" 2006 года нашли предсказание затопления батискафа у корабля
В эпизоде мультсериала "Симпсоны" 2006 года зрители нашли предсказание затопления батискафа "Титан" у корабля "Титаник". Об этом сообщает Mirror.
По сюжету, отец Гомера Симпсона берет сына с собой в глубоководную экспедицию за сокровищами у обломков лежащего на дне корабля. Сын и отец отправляются в батискафе под воду и находят два сундука сокровища в корабле. Однако Гомер застревает в субмарине, теряет сознание из-за заканчивающегося кислорода и приходит в себя после комы только через три дня в больнице.
Фанаты "Симпсонов" в разные годы также находили в сериале предсказания президентства Дональда Трампа и трагедии 11 сентября.
18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с батискафом "Титан", следовавшим к обломкам "Титаника". В подводном аппарате компании OceanGate находятся пять пассажиров: бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг экипажа), члены одной из самых богатых семей Пакистана бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, французский исследователь, пилот Поль-Анри Наржоле и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш. Запасы воздуха на батискафе рассчитаны на 96 часов — до 22 июня.
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