В «Симпсонах» нашли предсказание трагедии с батискафом у «Титаника»

В эпизоде мультсериала "Симпсоны" 2006 года зрители нашли предсказание затопления батискафа "Титан" у корабля "Титаник". Об этом сообщает Mirror.

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По сюжету, отец Гомера Симпсона берет сына с собой в глубоководную экспедицию за сокровищами у обломков лежащего на дне корабля. Сын и отец отправляются в батискафе под воду и находят два сундука сокровища в корабле. Однако Гомер застревает в субмарине, теряет сознание из-за заканчивающегося кислорода и приходит в себя после комы только через три дня в больнице.

Фанаты "Симпсонов" в разные годы также находили в сериале предсказания президентства Дональда Трампа и трагедии 11 сентября.