The Economist назвал Вену самым удобным для жизни городом
Согласно рейтингу журнала The Economist и аналитического подразделения Economist Group, австрийская столица Вена занимает первую строчку среди самых удобных городов для жизни.
Рейтинг опубликован на сайте издания.
В первую пятёрку городов также вошли Копенгаген, Цюрих, Калгари и Ванкувер.
При этом последние позиции в рейтинге заняли Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос и Карачи.
По данным РИА Новости, Вена занимает первое место в рейтинге на протяжении нескольких лет.