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The Economist назвал Вену самым удобным для жизни городом

Согласно рейтингу журнала The Economist и аналитического подразделения Economist Group, австрийская столица Вена занимает первую строчку среди самых удобных городов для жизни.

The Economist назвал Вену самым удобным для жизни городом
© РИА Новости

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В первую пятёрку городов также вошли Копенгаген, Цюрих, Калгари и Ванкувер.

При этом последние позиции в рейтинге заняли Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос и Карачи.

По данным РИА Новости, Вена занимает первое место в рейтинге на протяжении нескольких лет.