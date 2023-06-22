The Economist назвал Вену самым удобным для жизни городом

Согласно рейтингу журнала The Economist и аналитического подразделения Economist Group, австрийская столица Вена занимает первую строчку среди самых удобных городов для жизни.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В первую пятёрку городов также вошли Копенгаген, Цюрих, Калгари и Ванкувер.

При этом последние позиции в рейтинге заняли Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос и Карачи.