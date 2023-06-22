Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с Россией

Власти Индонезии решили не возобновлять прерванный из-за COVID-19 безвизовый режим с 159 странами, в число которых входит Россия . Возможность посещения страны без визы остается доступной только для граждан других стран региона АСЕАН, пишет индонезийский портал Bali Times.

Издание напоминает, что приказ о прекращении безвизового въезда был издан Министерством юстиции и прав человека из-за опасений по поводу нарушений общественного порядка и возможной передачи заболеваний из стран, которые не сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как свободные от болезней.

В материале сообщается, что власти Индонезии решили не возобновлять безвизовый режим с 159 странами, включая Россию, Украину, Белоруссию, а также США, Китай и Германию. В феврале 2020 года Индонезия приостановила действие безвизового режима с Россией из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. В мае губернатор Бали Ваян Костер заявил о планах ввести квоты на количество туристов, въезжающих на этот индонезийский остров. 17 марта посол Индонезии в России Хосе Таварес выразил надежду на возобновление авиасообщения с Москвой до конца года.