На Украину запретили ввоз книг из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Под запрет попали и произведения авторства граждан РФ.

Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России), Республики Беларусь», — написал Зеленский в соцсети.

Правительство Украины ранее запретило индивидуальные номерные знаки на автомобилях, содержащие буквы Z и V, которые ассоциируются с российской спецоперацией, сообщает пресс-служба МВД страны. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.