МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова из-за высказываний врио главы Херсонской области Владимира Сальдо об ответе за удар ВСУ по Чонгарскому мосту, сообщается в Telegram-канале молдавского ведомства. Ранее Сальдо заявил об «очень серьезных» ответных мерах на атаку, упомянув мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но в период президентства Виктора Ющенко территории передали Молдавии.

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Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя РФ в Херсоне, <...> в которых нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии РФ в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения, — сообщил представитель МИД Молдавии Игорь Захаров.

В октябре 2022 года пранкеры Вован и Лексус в телефонном разговоре с президентом Молдавии Майей Санду от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля добились от нее подтверждения готовности передать Украине село Джурджулешты в пользование на несколько лет. Санду отмечала, что остается решить вопрос с одноименным портом, который расположен взбили границы с Румынией и Украиной.