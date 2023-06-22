Белоруссия решила бороться с Китаем за брошенные в России производства

«Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования», — сказал Головченко.

Белорусский президент в свою очередь уточнил, что налаживать производство нужно не только в России, а везде, где это выгодно для страны. На том же совещании Лукашенко призвал инвесторов не относиться к Белоруссии как к банановой республике. Он раскритиковал практику, при которой они платят местным рабочим «копейки», а всю прибыль выводят за рубеж.