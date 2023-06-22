Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области

Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В частности, сообщения о них поступали из Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, Кременчуга в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.