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Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
© ТАСС

По данным СМИ, взрывы произошли в Купянском районе. Подробностей случившегося не приводится.

В Киеве произошел взрыв

Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В частности, сообщения о них поступали из Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, Кременчуга в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.

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