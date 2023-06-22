Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России и Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввозить в страну книги из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что закон вводит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из РФ и Белоруссии.
«Считаю закон правильным», - заявил украинский президент.
Он добавил, что текст закона направили институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли его отдельные нормы повлиять на выполнение обязательств Украины по защите прав меньшинств, в частности, языковых.
Запрещать ввоз отдельных книг из России Украина начала с 2014 года. В 2021 году власти страны запретили ввоз пяти российских детских книг. Речь шла о книгах, посвященных высоким технологиям, современным профессиям, животным, а также о книгах сказок и «удивительных фактов».
Украинские чиновники объяснили запрет тем, что в книгах присутствуют «изображения силовиков, военных и военной техники» России. В одной из них есть стихотворение о русской армии, которая «всех защищает и спасает человечество», а в другой воспеваются заслуги Екатерины II. Чиновники сочли это «пропагандой имперских геополитических доктрин» России.