Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввозить в страну книги из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что закон вводит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из РФ и Белоруссии.

«Считаю закон правильным», - заявил украинский президент.

Он добавил, что текст закона направили институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли его отдельные нормы повлиять на выполнение обязательств Украины по защите прав меньшинств, в частности, языковых.

Запрещать ввоз отдельных книг из России Украина начала с 2014 года. В 2021 году власти страны запретили ввоз пяти российских детских книг. Речь шла о книгах, посвященных высоким технологиям, современным профессиям, животным, а также о книгах сказок и «удивительных фактов».