СМИ: яхта могла создать ложную версию подрыва «Северных потоков»

Яхта «Андромеда» могла быть использована для создания ложной версии подрыва «Северных потоков» и к самой диверсии экипаж яхты отношения не имел. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты следствия польской национальной прокуратуры.

По информации издания, пребывание экипажа в польском порту длилось 12 часов и тогда на борт ничего не загружали. Судно осматривала польская пограничная охрана, а члены экипажа имели болгарские паспорта.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что немецкие следователи изучают данные, по которым диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы для атаки на «Северные потоки». Яхта «Андромеда», якобы использованная для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острове Кристиансе. После, предположительно, она заходила в территориальные воды Польши. При этом пока следователи не могут точно сказать, достигла ли она побережья или портов. В публикации подчеркивалось, что это еще сильнее подкрепляет точку зрения о причастности украинцев к диверсии.

В свою очередь пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Польша никак не связана с диверсией. Он подчеркнул, что связывать республику с этими событиями «безосновательно».