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СМИ: яхтой «Андромеда» могли создать ложную версию подрыва «Северных потоков»

Яхта «Андромеда» могла быть использована для создания ложной версии подрыва «Северных потоков» и к самой диверсии экипаж яхты отношения не имел. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты следствия польской национальной прокуратуры.

СМИ: яхта могла создать ложную версию подрыва «Северных потоков»
© globallookpress.com

По информации издания, пребывание экипажа в польском порту длилось 12 часов и тогда на борт ничего не загружали. Судно осматривала польская пограничная охрана, а члены экипажа имели болгарские паспорта.

Опубликованы уникальные подводные кадры поврежденных «Северных потоков»

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что немецкие следователи изучают данные, по которым диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы для атаки на «Северные потоки». Яхта «Андромеда», якобы использованная для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острове Кристиансе. После, предположительно, она заходила в территориальные воды Польши. При этом пока следователи не могут точно сказать, достигла ли она побережья или портов. В публикации подчеркивалось, что это еще сильнее подкрепляет точку зрения о причастности украинцев к диверсии.

В свою очередь пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Польша никак не связана с диверсией. Он подчеркнул, что связывать республику с этими событиями «безосновательно».

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

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