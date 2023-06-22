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В США указали на панику Байдена после слов Путина

Россия полностью контролирует ход украинского конфликта, в то время как президент США Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

В США указали на панику Байдена после слов Путина
© Lenta.ru

По словам экс-разведчика, президент России Владимир Путин уверен в силе армии страны и ничто не может его смутить. В связи с этим Риттер предложил сравнить реакцию на украинские события среди западных политиков. Так, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус напомнил ему испуганного оленя в свете фар, потому что он постоянно лжет.

«Посмотрите на [помощника президента США по нацбезопасности Джейка] Салливана. Посмотрите на [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — подчеркнул он.

Риттер отметил, что российская армия уничтожает все, что НАТО поставляет Киеву, при этом Москва всегда была готова вступить в переговоры, демонстрируя это с самого начала конфликта.

«И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате», — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени. По его словам, попытки украинских войск контратаковать не принесут успеха.

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