С Люка Бессона сняли обвинения в сексуальном насилии

В 2018 году актриса Санд Ван Рой, которая снялась в фильмах кинематографиста «Валериан и город тысячи планет» и «Такси 5», заявила о том, что состояла в отношениях с Бессоном, а также подверглась изнасилованию с его стороны. Тогда суд прекратил дело из-за отсутствия доказательств, а спустя год артистка подала жалобу. В 2021-м жалоба была отклонена и Ван Рой подала апелляцию с требованием возобновить дело.