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С Люка Бессона сняли обвинения в сексуальном насилии

Кассационный суд Франции постановил снять все обвинения в сексуальном насилии с режиссера Люка Бессона. Об этом сообщает People.

С Люка Бессона сняли обвинения в сексуальном насилии
© Lenta.ru

В 2018 году актриса Санд Ван Рой, которая снялась в фильмах кинематографиста «Валериан и город тысячи планет» и «Такси 5», заявила о том, что состояла в отношениях с Бессоном, а также подверглась изнасилованию с его стороны. Тогда суд прекратил дело из-за отсутствия доказательств, а спустя год артистка подала жалобу. В 2021-м жалоба была отклонена и Ван Рой подала апелляцию с требованием возобновить дело.

Судья вновь заявил об отсутствии доказательств случившегося, а также обязал артистку заплатить кинодеятелю 2,5 тысячи евро. Помимо этого, теперь Ван Рой запрещено подавать в суд на режиссера.

Ранее сообщалось, что еще девять женщин обвинили 85-летнего американского актера Билла Косби в сексуальном насилии и подали на него в суд.

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