Обзор иноСМИ: обучение ВСУ в Румынии и чем занимался пропавший батискаф

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Центробанк Турции резко повысит ключевую ставку

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Центральный банк Турции, вероятно, впервые за 27 месяцев повысит процентную ставку, пишет Dünya. Прогнозируемое увеличение ставки - в диапазоне от 12,5 до 30 процентов.

Экономисты считают, что ставку необходимо повысить с 8,5 до как минимум 20 процентов, чтобы поддержать экономику. Вопрос повышения ставки начали обсуждать после назначения Хафизе Гайе Эркан на пост главы Центробанка. Решение будет принято во второй половине дня 22 июня.

Пропавший рядом с «Титаником» батискаф планировал собрать образцы ДНК

Компания OceanGate, чей батискаф пропал в том же районе, где 111 лет назад затонул «Титаник», с помощью своего аппарата планировала собрать образцы ДНК вблизи лайнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate. Ученые компании планировали найти бактерии, живущие на затонувшем корабле, с помощью новой техники отбора проб. Также планировалось изучить животных, которые живут в донных отложениях вблизи «Титаника».

Премьер Новой Зеландии не согласился со словами Байдена о «диктаторе Си»

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс накануне своей официальной поездки в Китай заявил, что не согласен с президентом США Джо Байденом, назвавшим китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает Reuters. Байден ранее рассказал, что Си не был проинформирован о ситуации со шпионским воздушным шаром, который оказался в США. Американский президент назвал это «большим конфузом для диктатора».

Хипкинса спросили, согласен ли он с Байденом, считающим политическое устройство Китая диктатурой.

«Нет, и форма правления, которая существует в Китае, - это дело китайского народа», - ответил политик.

Хипкинс посетит Китай с 25 по 30 июня во главе торговой делегации, в которую войдут крупнейшие компании Новой Зеландии. Он встретится с Си и высокопоставленными китайскими чиновниками.

В ЕС решили, что не могут конфисковать активы России

Евросоюз пришел к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы невозможно, сообщает Bloomberg. Вместо этого ЕС сосредоточится на «временном использовании» активов РФ - передать Украине доход от их инвестирования.

Из документа, попавшего в распоряжение Bloomberg, следует, что ЕС продолжает искать способы использования более 200 миллиардов евро, принадлежащих ЦБ России. Значительная часть средств сейчас находится у расчетно-клиринговой системы Euroclear Ltd., они принесли доход в 750 миллионов евро к первому кварталу 2023 года. При этом крупные мировые банки опасаются, что Москва может «отомстить» за присвоение российских активов и конфисковать оставшиеся в стране западные активы.

Пилотов ВСУ планируют обучить работе с F-16 в Румынии

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с планами НАТО. По их словам, страны НАТО близки к запуску программы, благодаря которой боевые самолеты у Киева могут появиться в течение нескольких месяцев.