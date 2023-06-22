Обозреватель InfoBRICS Лукас Лейрос считает, что западные страны осознают, что Украина фактически не имеет шансов добиться успеха в конфликте с Россией, поэтому намерены предпринять новые шаги и открыть фронт в Грузии и Молдавии. Автор считает, что НАТО ожидает не победы Украины, а только усилий со стороны "своей марионетки по истощению сил и нанесению ущерба великому геополитическому врагу Запада".

"Как только украинские силы окажутся неспособными продолжать сопротивляться, западное оружие начнет направляться другим марионеткам в Евразии, которые способны нанести ущерб РФ", — пишет Лейрос.

По его мнению, сегодня можно спрогнозировать появление "новых фронтов" в Молдавии, Грузии или Косово.

В публикации говорится, что Киев подчинился командам, навязанным Североатлантическим альянсом, поэтому теперь требует оружия для продолжения выполнения этих директив. Лейрос указал, что Украина не обладает суверенитетом.

"Без этих отношений полного подчинения западных стран Киев никогда не мог бы требовать поставки оружия от своих партнеров, поскольку, как "суверенное государство", он был бы обязан покрывать свои расходы на оборону", — пояснил автор.