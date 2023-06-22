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Глава Минобороны Британии оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. Об этом пишет Politico.

Глава Минобороны Британии оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО
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По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года. Срок его полномочий неоднократно продлевался по мере того, как Запад координировал свою помощь Украине после начала конфликта.

Отмечается, что некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) также не хотят передавать эту должность британской стороне. «Возможно, они хотят иметь премьер-министра», — указал Уоллес, имея ввиду премьера Дании Метте Фредериксен, которая встречалась с Байденом в Вашингтоне в начале июня и регулярно упоминается в дипломатических кругах как главный кандидат на пост преемника Столтенберга.

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