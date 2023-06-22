Глава Минобороны Британии оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. Об этом пишет Politico.

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По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года. Срок его полномочий неоднократно продлевался по мере того, как Запад координировал свою помощь Украине после начала конфликта.