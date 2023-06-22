Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за расширение КПП «Верхний Ларс»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина за увеличение пропускной способности КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании кабинета министров.
Армянский политик отметил, что этот вопрос всегда был в повестке контактов с Путиным и Мишустиным.
«Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе», — заявил он, также отметив работу грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.
Напомним, что по данным Федеральной таможенной службы РФ, почти половина грузов в этом пункте пропуска проходит из Армении. 16 июня пресс-служба Ассоциации международных автомобильных перевозчиков заявила, что на КПП завершились работы по реконструкции и теперь общее количество полос движения увеличилось до 39.