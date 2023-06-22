Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за расширение КПП «Верхний Ларс»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина за увеличение пропускной способности КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании кабинета министров.

Армянский политик отметил, что этот вопрос всегда был в повестке контактов с Путиным и Мишустиным.

«Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе», — заявил он, также отметив работу грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.