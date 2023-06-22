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Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за расширение КПП «Верхний Ларс»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина за увеличение пропускной способности КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании кабинета министров.

Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за расширение КПП «Верхний Ларс»
© globallookpress.com

Армянский политик отметил, что этот вопрос всегда был в повестке контактов с Путиным и Мишустиным.

«Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе», — заявил он, также отметив работу грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.

Напомним, что по данным Федеральной таможенной службы РФ, почти половина грузов в этом пункте пропуска проходит из Армении. 16 июня пресс-служба Ассоциации международных автомобильных перевозчиков заявила, что на КПП завершились работы по реконструкции и теперь общее количество полос движения увеличилось до 39.

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