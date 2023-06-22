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На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России

Петиция против расторжения договора на аренду земельного участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре опубликована на сайте парламента Австралии. Об этом РИА Новости сообщил автор документа.

В Австралии появилась петиция в поддержку РФ
© Wikipedia Commons

"Посольству нужно дать для строительства новую территорию", - считает инициатор петиции.

Документ доступен для голосования до 20 июля.

Ранее Австралия заблокировала строительство нового посольства России возле здания парламента в Канберре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Австралия усердно продолжает русофобскую истерику. Он подчеркивал, что Россия будет это учитывать.

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