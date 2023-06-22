Батискаф «Титан», затонувший в Атлантике при экспедиции к обломкам «Титаника», спроектирован таким образом, чтобы возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения, рассказал CNN инвестор компании OceanGate Аарон Ньюман. По его словам, капсула удерживается под водой за счет балласта. Устойчивость судна поддерживают тяжелые грузы, которые автоматически освобождаются спустя 24 часа, чтобы отправить субмарину на поверхность.

Он спроектирован для того, чтобы вернуться, — сказал инвестор OceanGate.

По словам Ньюмана, членам экипажа должны были рассказать, что они могут сбросить балласт, раскачивая батискаф, и использовать пневматический насос для того, чтобы выбить грузы. Но даже если ничего из этого не помогает, тросы, удерживающие балласт, разваливаются через 24 часа и автоматически отправляют «Титан» на поверхность океана, утверждает инвестор.

Ньюман отметил, что двигатели «Титана» питаются от внешней энергосистемы, а внутренняя питает связь и обогреватель.

При этом ведущий телеканала Discovery Джош Гейтс рассказал, что в 2021 году, когда он совершил пробное погружение на «Титане», он узнал, что есть четыре способа сбросить вес батискафа и вернуть его на поверхность в случае чрезвычайной ситуации. По словам Гейтса, для поднятия судна есть управляемый компьютером сброс веса, система ручного клапана, гидравлическая система, а также возможность отсоединения от салазок, прикрепленных к подводному аппарату.

Ранее New York Times сообщила, что жена основателя OceanGate Стоктона Раша, управлявшего погружением батискафа, является правнучкой магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника». По данным NYT, речь идет о «самых богатых людях», которые не спаслись при столкновении корабля с айсбергом в 1912 году.